AjansHaber Gündem Bodrum açıklarında düzensiz göçmen botu battı: 18 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mevkisi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi sağ kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi:
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarında sabah saat 06.00 sıralarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu ve İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir arama kurtarma helikopteri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda 18 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, denizden sağ çıkarılan 21 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Botta toplam kaç kişinin bulunduğu ve kayıp olup olmadığı yönündeki net bilgi için kurtarılanların ifadesine başvuruluyor. Bölgede havadan ve denizden tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
 

