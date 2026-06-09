Bakan Fidan, Sofya’daki GDAÜ Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek

Bulgaristan Dönem Başkanlığı tarafından organize edilen zirve, “İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi – 30 Yıllık Ortaklık ve İlerleme Üzerine Yansımalar” temasıyla gerçekleştirilecek.

Toplantıya GDAÜ üyesi 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları katılırken, Bölgesel İş Birliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri de zirvede yer alacak. Zirve sonunda ortak bir bildiri yayımlanması planlanıyor.

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı GDAÜ sürecine verdiği önemi vurgulaması beklenen Fidan’ın, konuşmasında Ankara’nın bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık temelli iş birliği vizyonunu öne çıkaracağı belirtiliyor. Balkanlar’ın Avrupa’nın güvenlik mimarisi açısından stratejik önemine dikkat çekmesi beklenen Fidan’ın, iyi komşuluk ilişkilerinin bölgesel istikrar için ortak sorumluluk olduğunun altını çizeceği ifade ediliyor.

Fidan’ın ayrıca Türkiye’nin öncülük ettiği Balkan Barış Platformu’na değinerek, bölgenin ayrışmalar yerine ekonomik ve stratejik potansiyelini değerlendiren bir kalkınma havzasına dönüşmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. Ulaştırma ve enerji bağlantılarının güçlendirilmesinin, bölgesel entegrasyon ve ekonomik refaha katkı sağlayacağı mesajını vermesi bekleniyor.

Küresel krizler gündemde olacak

Bakan Fidan’ın konuşmasında yalnızca bölgesel başlıkların değil, küresel güvenlik mimarisini etkileyen gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceği mesajının verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kesintiye uğramadan devam etmesinin ve gerilimin tırmanmasının önlenmesinin uluslararası istikrar açısından kritik olduğu vurgulanacak. Türkiye’nin bu süreçte yapıcı katkılarını sürdüreceği ifade edilecek.

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinmesi beklenen Fidan’ın, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki politikalarını sert bir dille eleştirmesi öngörülüyor. Uluslararası toplumun barış, adalet ve uluslararası hukuk temelinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekeceği belirtilen Fidan’ın, insani değerlerin korunmasının aciliyetini de vurgulaması bekleniyor.