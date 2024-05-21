Gelecek-DEVA pazarlığını "adaylık" şartı tıkadı!

Bir süredir, Meclis’te yeni bir siyasi oluşum için görüşmelerin olduğuna ilişkin bilgiler geliyordu. Halen Meclis’te 6 siyasi parti grubu var. Bunlardan biri de Saadet-Gelecek partilerinin oluşturduğu grup.

Bugün o grubun içinde yaşanan bazı ilginç olayları aktarmak istiyorum. Malum ucu uçuna grup sayısı olan 20 milletvekilin tamamlayan Saadet Grubu, büyük çabalarla TBMM Ana Bina’da kendine yer bulmuştu.

Bu sayı geçtiğimiz dönemde bir milletvekilinin kürsüde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesiyle beraber Saadet Grubu’nun düşmesi söz konusu oldu.

Yıl sonunda TBMM bütçe görüşmelerine denk gelen bu gelişmeyle beraber CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı göndererek, grubun düşmesine engel oldu.

Bu arada ha bugün, ha yarın diyerek aylarca Saadet Grubu eksik olan milletvekili sayısını tamamlamak için yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı.

Yapılan bu görüşmelerin arasında bir de Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin başka bir alternatif aradığı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde olumsuz sonuçlanan çok ilginç bir görüşme sürecinin yaşandığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi, Meclis’te grup kurmaya çalışan DEVA ile görüştüğü anlaşıldı.

CHP’nin listelerinden genel seçimlere giren DEVA 15, Gelecek Partisi ise 10 milletvekili ile TBMM’ye girmişti. Davutoğlu, sürekli bu milletvekili arayışından sıkılmış olacak ki, Babacan ile görüşmeye başladı.

Bir süre yapılan görüşmelerde sağlam bir yapı için çeşitli pazarlıklar ortaya konuldu. Ancak kulislere yansıyan önemli bir şey var ki, Davutoğlu’nun Babacan’ın genel başkanlığını ve DEVA çatısına geçişi kabul ettiği öğrendim.

Ancak Davutoğlu’nun bu pazarlıkta ilginç bir talebi ortaya koydu. Görüşmelerde “Ben eski bakan ve başbakanım. Hepsini kabul ederim ancak 2028’de grubun Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım” dedi. Bu talebe cevap veren Babacan ise “Daha seçime çok var. Ona seçim zamanı bakarız. Böyle bir taahhüt bulunmam yanlış olur” cevabını verdi.

Böylece meclisin yeni parti grubu da kurulamamış oldu. Çünkü görüşmeler Cumhurbaşkanlığı adaylığında kilitlendi kaldı. CHP’den geçen transfer milletvekili de partisine dönmek için beklediği bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle yuvasına dönemedi.