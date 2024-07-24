Emeklilik sisteminde köklü değişim yolda!

ANKARA/ Ulaş Kaya

AK Parti, sosyal güvenlik yasasında köklü bir değişim için hazırlıklara başladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada emeklilik sistemiyle ilgili de bir reform yapılacağının ilk sinyallerini vermişti.

En düşük emekli maaşında yaşanan sıkıntı ve kök aylık sorununun her yıl yeni bir düzenlemeyi gerektirecek sorunlara yol açmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilik sistemi baştan aşağı değiştirilecek.

Emeklilik yaşı artıyor

Hatırlanacağı gibi 2008 yılında yapılan son düzenleme ile kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemede emeklilik yaşının erkeklerde 67'ye çıkarılması planlanıyor.

Prim/gün sayısı belirleyici olacak

Emekli aylıklarının belirlenmesinde prim/gün sayısının katkısı artacak. Fazla prim ödeyenle en düşük primden emekli olanların aylıklarını neredeyse eşit hale getirmişti. Bu gibi uygulamanın önüne geçilecek.

Performans kriterinin önemi artacak

Kamuda "performans" kriterinin de yeni düzenleme ile daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Buna göre, aynı görev tanımıyla çalışan personelin aynı maaşı alması anlayışı terk edilecek ve performans kriterini karşılayan nitelikli personelin daha yüksek maaş alması sağlanacak.

Özel sağlık sigortası teşvik edilecek

Sağlık sisteminde de köklü bir değişime gidiliyor. Buna göre, sigortalı iken özel sağlık sigortalarından faydalanmak isteyen vatandaşların brüt maaşlarından yapılan kesinti azaltılacak. Özel sağlık sigortalarına teşvikler artacak.

AK Parti kaynakları yeni düzenlemenin mantığını "gelecek nesilleri kurtarma" ve "emeklilik sisteminin sadeleşmesi" olarak tanımladı.