Bahçeli’den “ayrılsak da beraberiz” mesajı

Yılların kurt siyasetçisi MHP Lideri Devlet Bahçeli, son günlerde arka arkaya yaşanan gelişmeleri bir araya getirip, oluşan tabloya ilişkin önemli ve kritik bir açıklama yaptı.

Gerçi biz Parlamento gazetecileri, kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde bu açıklamayı bugün yarın bekliyorduk.

31 Mart seçim sürecinin ardından başlayan sürecin siyaseti nereye evirdiğini anlamaya çalışan Bahçeli, önemli bir ön alarak “ayrılsak da biriz, beraberiz” diyerek açıkça destek verdi.

Cumhur ittifakından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, dolaylı olarak “Gerekirse biz oluşacak yeni bir oluşuma da dışarıdan destek oluruz. Bizim için esas olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’dir” mesajını verdi.

Siyasi olarak TBMM’de kanun tekliflerine her koşulda destek olacaklarını da ifade eden Bahçeli, benim düşünceme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini daha da rahatlatmak için bu açıklamayı yaptı.

Gerçi satır aralarında muhalefetin geçmişteki kirli sabıkasını da hatırlatan Bahçeli, “Bu ittifaklarda bulunanların, millet adına yapılacak işlere de taş koyacağını” hatırlatmakta fayda gördü.

Ankara koridorlarında şimdilerde en çok konuşulan ve sorulan soru ise “Yeni bir masa mı kuruluyor?” oluyor. İnanmayacaksınız ama Meclis’te bile kulislerde milletvekillerinin birbirine yaklaşımı bile değişti.

31 Mart öncesi kendi kulisinden çıkmayan Ak Partililer, artık muhalefet kulislerinde muhalefetle samimi sohbetler ediyorlar. Yani bu görüntüler bizi oldukça şaşırtıyor.

Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklıyorum, daha önce de çeşitli vesilelerle iktidar ile muhalefet milletvekilleri bir araya gelir, özellikle hemşeriler fikir alışverişinde bulunurdu. Ancak şimdi yaşanan çok daha farklı, Meclise bir nezaket, samimiyet geldi.

Bu da biz gazetecilerin oldukça ilgisini çekiyor. Daha önce birbirine selam dahi vermeyen, görünce yol değiştiren milletvekilleri, şimdi hoş sohbetler ediyor, hal hatır soruyorlar.

Hal böyleyken “Acaba yeni bir oluşum mu doğuyor? CHP ya da diğer siyasi partilerin dahil olduğu yeni bir ittifak mı oluşuyor?” diye birbirimize soruyoruz.

Bu açıklamanın ardından ne anlamak lazım diye soranlara bende tek kelime ile cevap veriyorum sıklıkla, “Ne olacağını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ancak hiçbir şey bu açıklamadan önceki gibi olmayacak gibi gözüküyor” diyorum.