Erdoğan talimatını verdi: "Meclis kapanmadan bu sorunu çözün"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıbrıs Türk halkı 1960'lardan beri haksızlığa, hukuksuzluğa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız.Federalizme yönelik tekliflere bizim de Kıbrıs Türkünün de karnı tok. Kıbrıs davasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyduk. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması için desteklerimizi de sürdürüyoruz.

"Muhalefetin tavrını önemsiyoruz"

Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikâyet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Lefkoşa’da sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ediyorum. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

"Enflasyon hissedilir şekilde düşecek"

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. Enflasyonda da en kötü tabloyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Milletimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

"Belediyelerin borçları tahsil edilecek"

Buradan CHP genel başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha fazla sözler vererek gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınız bedava yapacağız dedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıklarının fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Bakanlığı'mız kaynağından borçların tahlisine başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.

"Kasım 2002'de en düşük emekli aylığı 43 dolardı"

Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. Kasım 2002'de en düşük emekli aylığı 66 lira yani 43 dolardı. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin 3/1'i oranındaydı. Yaptığımız son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 141 dolara yükselttik 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır."

Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Komisyon çalışmalarında 10 yaşındaki oğlunu kaybetmiş babanın üstüne yürüyenlerin ağzına alacağı son kelime merhamettir. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirilmesine asla müsaade edemeyiz. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden Genel Kurul'da yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.