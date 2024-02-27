Gazze'de "Ramazan" kararı! Biden duyurdu!

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in müzakere edilen bir ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan ayı boyunca Gazze saldırısını durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

'RAMAZAN AYI BOYUNCA SALDIRMAYACAKLAR'

Biden, Amerikan NBC kanalında Seth Meyers'e verdiği mülakatta, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da 'faaliyette' bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.