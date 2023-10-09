Gazze tam ablukaya alınacak!

Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda

"Evlerinizi terk edin"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.