Gazeteci ve foto muhabiri Ergin Konuksever vefat etti

Konuksever'in vefatına ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever'i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf sanatçısı Konuksever'in cenazesi yarın (18 Aralık) Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Ergin Konuksever kimdir?

Samsun'da 1937'de dünyaya gelen Konuksever, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi. Gazeteciliğe 1956'da Vatan Gazetesi'nde başlayan usta fotoğrafçı, aralarında Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman ve Hayat Mecmuası'nın da olduğu pek çok medya kuruluşunda görev yaptı.

Konuksever, savaş muhabiri olarak Orta Doğu'daki birçok savaş ve çatışmayı yerinde izledi, fotoğrafladı. Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafıyla bilinen Konuksever, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum milislerin açtığı ateşte ağır yaralandı ve 1 ay esir kaldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunda da dönem görev yapan Ergin Konuksever'in "Talat Aydemir Hatıratım", "Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu'nun Anıları", "Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.