Galler - Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip oluyor. Ay-yıldızlılar lider geldiği deplasmandan lider dönmek istiyor. Stefan Kuntz sonrasında A Milli Takım'ı ayağa kaldıran Vincenzo Montella da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi

Maç saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak.

Maç hangi kanalda?

Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

Muhtemel 11

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor;

Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan.

Emre Akbaba forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.