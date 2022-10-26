Galatasaray'ın hakem açıklamasına Pirlo'dan cevap!

VavaCars Fatih Karagümrük'ün çalıştırıcısı Andrea Pirlo, hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Pirlo, "Galatasaray'da çok önemli oyuncular var. Hem savunmada hem hücumda çok büyük isimleri var. Sadece bireysel olarak düşünmüyoruz, takım olarak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son 2 haftada aldıkları galibiyetlerle ilgili gelen soruya ise İtalyan teknik adam, "Hedefimiz her haftaya ayrı ayrı bakmak. Dünya Kupası'na nasıl gideceğimizle ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. 2 hafta güzel oynadık ve kazandık ama devamlılık çok önemli. Biz oyunumuzu devamlı hale getirmek istiyoruz." cevabını verdi.

"Mazeret üretmemek gerekiyor"

Galatasaray'ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamarın sorulması üzerine Andrea Pirlo, "Herkes tabii hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Mazeret üretmemek gerekiyor. İtalya ve ABD'de de oynadım, orada da gördüm. Takımdaki 1 oyuncunun hatası gibi düşünmek lazım. Herkesin bu konuda dikkat etmesi lazım. Hem hakemlerin, hem bizim." dedi.

Benzer bir soruya İtalyan hoca, "Büyük takımlar doğal olarak hakemleri baskı altına almak istiyorlar. Geçen maç olanları gördük. Biz buna bakmayacağız. Oyunumuzu oynayacağız. Hakemlerle ilgili bu tip maceralara çok dalmayacağız." cevabını verdi.

"Adem Ljajic'in Ocak ayında dönmesini planlıyoruz"

İtalyan teknik adam, Adem Ljajic'in durumunun sorulmasına ise "Adem Ljajic hazırlanıyor. Belli bir süre pek aktif değil. Ocak ayından sonra oynatabileceğiz, hazırlıyoruz. O da bize katkı vermeye çalışacak." cevabını vererek sözlerini noktaladı.