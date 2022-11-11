Galatasaray'ın 2.yarı fikstürü avantajlı!

Sarı-kırmızılılar Dünya Kupası için verilecek araya Başakşehir karşılaşmasıyla beraber 8. deplasman maçını oynayarak girecek. Buna karşın 12. hafta sonunda lider Fenerbahçe ise Giresunspor maçıyla birlikte evindeki sekizinci maçına çıkacak.

2. devre için avantajlı

Bu fikstür sarı-kırmızılıları özellikle ligin 2. yarısı için umutlandırıyor. Süper Lig’de şu ana kadar Fraport TAV Antalya, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, dış sahada 7 maçta 14 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalama tutturdu.

Sadece Beşiktaş

Galatasaray ligin ikinci yarısında sadece ağırlıklı olarak maçlarını evinde oynamayacak. Cim-Bom aynı zamanda zorlu karşılaşmaları büyük oranda taraftarı karşısında yapacak. Sarı-kırmızılılar ilk 7 sırada bulunan takımlardan sadece Beşiktaş’a konuk olacak. Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Trabzonspor’u ise sahasında ağırlayacak.

Aralarında bu durumu masaya yatıran sarı-kırmızılı idareciler ve teknik heyetin şampiyonluk yarışında Galatasaray için önemli bir fırsat yaratacağı yorumunda bulunuyor.