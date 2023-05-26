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Galatasaray sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, yıldız futbolcunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, sezon başında Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mertens'in sözleşmesindeki maddeye göre, sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik olarak uzayacaktı.

Belçikalı yıldızın sözleşmesindeki madde, Kayserispor maçında devreye girmişti.

Öte yandan Galatasaray cephesinde Mertens'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Mertens'in sözleşmesinin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

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