Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı kalacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu. Galata Kulesi'nin 8'inci katının çatı bakım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yıl kapatıldığı Kasım ayından itibaren ziyaret edildiğine dair hatırlatma yapıldığı belirtildi: “Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu vardır, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerinde bulunmaktadır; vücudun duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar hesabının dış cephe onarımı da yapılacak.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; Tüm uygulamaların kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetlenerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı rapor ve dış cephe onarım çalışmaları kapsamında, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı tutulacaktır” ifadelerine yer verildi.