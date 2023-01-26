Futbolcuların tercihi neden Eyüpspor?

AJANS HABER / YENER LÜTFİ KOÇYILDIRIM

Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Eyüpspor, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Yonathan Del Valle'yi transfer etti.

Peki futbolcular neden Spor Toto Süper Lig'i bırakıp, Spor Toto 1.Lig'de boy gösteren Eyüpspor'u tercih ediyor?

Bu durumun sebeplerinden ilki, Eyüpspor'un İstanbul takımı olması.

Spor Toto Süper Lig'de ve 1.Lig'de toplamda 11 İstanbul takımı bulunuyor. Daha önce forma giydiği takımda mutlu olmayan ve belli idealleri olan futbolcular İstanbul'dan ayrılmaya sıcak bakmadıkları için, alt ligdeki İstanbul takımlarından birini tercih etmeyi hedefliyor. Spor Toto 1.Lig'de yalnızca 3 tane İstanbul takımı olması da Eyüpspor'u bir adım öne çıkarıyor.

İkinci sebep ise kendi liginde lider konumda olması.

Spor Toto Süper Lig'den alt lige giden futbolcular, kariyerlerinde yeni başarılara imza atmak amaçlı bu durumu tercih ediyorlar. Süper Lig'de bulunduğu konumdan dolayı mutsuz olan ve takımı düşme potasında olan futbolcuların bir alt lige gidip transfer olduğu takımı üst lige çıkarma hedefi bulunuyor.

Eyüpspor'un kadrosunda bulunan ve daha önce Süper Lig'in büyük takımlarında forma giymiş futbolculardan bazıları şu şekilde:

Harun Tekin, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Ryan Babel, Recep Niyaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar, Umut Bulut, Mustafa Pektemek.

Bu futbolcuların Eyüpspor'a gitmekteki en büyük sebeplerinden ilki İstanbul'da bulunması, ikincisi ise anlaştıkları maaş ve kulübün vizyonu.

Şuanda Spor Toto 1.Lig'de lider konumda bulunan Eyüpspor'un piyasa değeri de yaklaşık 20 milyon Euro. Spor Toto 1.Lig'in en pahalı takımı olan İstanbul ekibi, son olarak Del Valle'yi de kadrosuna katarak forvet hattını da güçlendirmiş oldu.

Teknik direktörlüğünü İbrahim Üzülmez'in yaptığı Eyüpspor'un başkanı ise Murat Özkaya.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaray Spor Kulübü'ne üyeliği de bulunuyor. Süper Lig'deki takımlarla ve özellikle Galatasaray ile ilişkisinin iyi olması da kadrosuna yıldız isimleri katarken kolaylık sağlıyor olabilir.

İstanbul'un köklü kulüplerinden birisi olan Eyüpspor 1919 yılında kuruldu. Kulüp başta, Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulmuştur. Takımın renkleri ise eflatun ve sarıdır. Futbol karşılaşmalarını 2.500 kişilik Eyüp Stadyumu'nda oynamaktadır.