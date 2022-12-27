Fransa'da yaşayan bir İranlı ülkesindeki baskıyı protesto etmek için intihar etti

Sosyal medyada Muradi'nin intihar etmeden önce "Bu benim intihar videomdur" sözleriyle başlayan kaydı yayımlandı.

Konuşmasında, intihar amacının "Avrupa ülkeleri ve halklarının dikkatini İran'daki olaylara çekmek" olduğunu dile getiren Muradi, "Siz bu videoyu izlediğinizde nehirde ölmüş olacağım. Halkımın sorunlarına gözümü kapatamazdım. Zilletle yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız medyasına göre, 38 yaşındaki Muradi, dün yerel saatle 18.00 sularında yoldan geçenlerin müdahalesine rağmen Rhone Nehri'ne atlamış, cesedi olay yerine gelen itfaiye ekibince nehirde bir ağaca takılı şekilde bulmuştu.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi gösterilere yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.