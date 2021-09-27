Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı. Yumurta Macron'un boynuna isabet ederken, olay sırasında kısa süreli arbede yaşandı.

Yumurtayı fırlatan protesocu, eylem sırasında "Yaşasın devrim" sloganını kullandı. Protestocu hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim." dedi.

Macron'un başı protestocularla dertte

Son dönemde uğradığı saldırılar ve protestolarla başı dertte olan Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşdığı sırada, kalabalıktan bir kişi Macron’a tokat atmıştı.

Macron'a ikinci yumurtalı saldırı

Emmanuel Macron'a 1 Mart 2017'deki cumhurbaşkanı adaylığı döneminde de Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda yumurta fırlatılmıştı.