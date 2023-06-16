AjansHaber.com.tr Spor Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak.

Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın (TSİ) 23.00, yarış ise 18 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 117

3. Fernando Alonso (İspanya): 99

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87

5. George Russell (Büyük Britanya): 65

Takımlar

1. Red Bull: 287

2. Mercedes: 152

3. Aston Martin: 134

4. Ferrari: 100

5. Alpine: 40

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İtalyan yıldız dev teklife 'evet' dedi!
Cimbom'da transfer konusunda hareketli saatler!
Galatasaray transferi duyurdu! Opsiyon kullanıldı!
Fenerbahçe'de ayrılık! Transferi açıklandı!
Trabzonspor'dan ilk transfer bombası!
Fenerbahçe PFDK'lık oldu!
Kolombiyalı yıldız futbolcu Galatasaray'a önerildi