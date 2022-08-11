Filmlere konu olacak dava! 22 sene sonra 25 sent kazandı

Hindistan'da yaşanan 25 sentlik olayın davası 22 yıl sürdü. Hindistan'da yaşayan avukat Tungnath Chaturvedi 22 yıl önce 2 tren bileti aldı. Bilet fiyatlarına normalden daha fazla ödeme yapan Chaturvedi mahkemenin yolunu tuttu. 22 yıllık davanın sonucunda Chaturvedi haklı mücadelesini kazandı.

22 YILDA 25 SENTLİK DAVA

BBC Türkçe'nin haberine göre, avukat Tungnath Chaturvedi'den Uttar Pradesh eyaletinde 1999'da aldığı 2 tren bileti için 25 sent fazla para alındı. Chaturvedi, konuyu mahkemeye taşıdı ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.

Tüketici mahkemesi, demir yolu idaresinin Chaturvedi'ye parayı faiziyle ödemesine hükmetti. Karar uyarınca, demir yolu iradesi Chaturvedi'ye 188,40 dolar (15 bin rupi) tazminatın yanı sıra yüzde 12 ile 25 sentin 22 yıllık faizinin de ödemesini yapacak.

Davanın, Hindistan'da adaletin yavaş ilerlemesi nedeniyle yıllar aldığını söyleyen avukat "Demiryolları davanın düşürülmesi için uğraştı. Demiryollarıyla ilgili şikayetlerin tüketici mahkemesinde değil, demiryolu mahkemesinde görülmesi gerektiğini savundular" dedi. Demiryolları tazminat mahkemesi, demiryollarıyla seyahatle ilgili şikayetlerin ele alındığı bir yapı.

Chaturvedi "Ancak 2021'de Yüksek Mahkeme'nin aldığı bir kararı emsal gösterdik" dedi. Avukat, davanın uzamasının diğer nedenlerinin de hakimlerin tatile gitmesi ya da yas izinlerine ayrılmaları olduğunu belirtti.

Uzun hukuk mücadelesinden sonra mahkeme demiryolu şirketinin 15 bin rupi (188 dolar) para cezası verdi. Ayrıca 20 rupinin de yıllık yüzde 12'lik faizle geri ödenmesine karar verildi.

Chatuverdi, aldığı tazminatın çok düşük olduğunu ve yaşadığı ruhsal ızdırabı karşılamadığını belirtti. Ailesi, avukatı birkaç kez davadan vazgeçmeye ikna etmeye çalışsa da, avukat mücadeleye devam etti.

Chaturvedi "Mesele para değil. Bu hep adalet ve yolsuzlukla mücadele için bir savaş oldu. Dolayısıyla değdi. Ayrıca ben kendim avukat olduğumdan avukatlık ücreti ödemem gerekmedi. Bu gerçekten pahalıya patlayabilirdi" dedi.