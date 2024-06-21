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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Polonya 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları maçı 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Huamark

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)

Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)

Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11

Süre: 108 dakika

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