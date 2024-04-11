Fenerbahçe'nin yarı final umudu İstanbul’a kaldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, Dzeko'yla üst üste pozisyonlar bulurken, 8. dakikada savunmanın hatasında Fortounis ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada ise Fontounis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovetic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu: 2-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe, 51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yedi. 57. dakikada Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, Chiquinho'ya golü attıran isim oldu: 3-0

Sarı-lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Osayi-Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadic meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isim oldu: 3-1.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde sarı-lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.