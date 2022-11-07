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Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Şeker olacak.

VAR hakemi belli oldu

Bu müsabakanın VAR koltuğunda ise, orta hakemlik döneminde iddialara göre Fenerbahçe'nin lehine birçok karar vermiş olan isim Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.

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