Fenerbahçe iki oyuncusuna veda ediyor!

Fenerbahçe’de Miguel Crespo, kısa süre içerisinde Rayo Vallecano için sağlık kontrollerinden geçecek.

Portekizli orta saha oyuncusu İspanyol ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak.

Satın alma opsiyonu ortaya çıktı

Ayrıca, Vallecano ile yapılacak sözleşmede 27 yaşındaki Crespo'nun satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan Crespo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bartuğ’un yeni adresi Sivas

Bartuğ Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek.

Bu sezon 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri olmak üzere toplam 8 karşılaşmada forma giyen 20 yaşındaki ön libero oyunusu bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Elmaz, sezon başında Marsilya'dan transfer edilmişti.