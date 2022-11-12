Fenerbahçe evinde kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe haftayı mağlubiyetle kapattı. Dünya Kupası öncesi moral bulan Giresunspor puanını 15'e yükseltirken Fenerbahçe 29 puanda kaldı.

Joao Pedro kırmızı kart gördü

Maça istekli başlayan sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro 13. dakikada sarı kart gören isim oldu. Gördüğü sarı karttan birkaç dakika sonra Fenerbahçe Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine 5 dakika kala Joao Pedro rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya arzulu başlayan taraf konuk takım Giresunspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip 71. dakikada Borja Sainz'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Dakikalar 83'ü gösterirken yine Borja Sainz sahneye çıktı ve Fenerbahçe deplasmanında attığı 2 golle taraftarını sevindirdi. Hakan Keleş'in öğrencileri maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.