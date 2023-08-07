Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini yitiriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalması, hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Perşembe İstanbul genelinde yağış

Perşembe günü itibariyle ise İstanbul genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. İstanbul'da hafta içinde en yüksek sıcaklığın 32 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 derece olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.

İşte bazı illerimizde hava durumu şöyle;

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 32°C

HATAY °C, 32°C

MERSİN °C, 34°C

ANKARA °C, 35°C

ÇANKIRI °C, 38°C

ESKİŞEHİR °C, 33°C

KONYA °C, 36°C

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 33°C

KASTAMONU °C, 34°C

ZONGULDAK °C, 29°C

AMASYA °C, 36°C

SAMSUN °C, 32°C

TOKAT °C, 35°C

TRABZON °C, 31°C

ERZURUM °C, 32°C

KARS °C, 31°C

MALATYA °C, 40°C

VAN °C, 30°C

DİYARBAKIR °C, 43°C

GAZİANTEP °C, 40°C

SİİRT °C, 41°C

ŞANLIURFA °C, 41°C