Eski Beşiktaşlı Nkoudou, Ronaldo ile yarışıyor

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu, Damac'a transfer olmuştu.



Nkoudou performansıyla Suudi Arabistan Ligi'ne damga vurdu.



28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin iddialı takımlarından Al Ittihad'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta ağları iki kez sarstı.

Forma giydiği 14 lig maçında 13 gol, 4 asiste ulaşan Nkoudou, kendisiyle aynı sayıda gol atan Aleksandar Mitrovic ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. Ronaldo ise 15 golle listenin zirvesinde.





