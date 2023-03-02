Esenyurt’ta otomobil firmasına ait yetkili servis binası alev alev yandı

Esenyurt'ta bir otomobil firmasının yetkili servisinin bulunduğu binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Gökevler Mahallesi D-100 kara yolu Hadımköy bağlantı noktasında, oto yetkili servisinin bulunduğu 4 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen yangını söndürdü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.