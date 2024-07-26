Erkan Akçay ameliyat edilecek!
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, vergi paketinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında yaşadığı gerginliğin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucu Akçay'ın beyninde tümör olduğu tespit edildi.
Vergi paketinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile yumruklaşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yaşanan gerilimin ardından tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Darp nedeniyle oluşabilecek olası bir sıkıntının önüne geçebilmek için doktarları Akçay'ın MR çektirmesini istedi.
Akçay'ın tetkiklerinin ardından beyninde tümör tespit edildi.
Akçay'ın pazartesi günü ameliyat edileceği öğrenildi.
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