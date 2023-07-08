Erdoğan: Hırsızlara ve açgözlülere gereken hesabı soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Vilayet Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sandıkları patlatan tüm Bayburtlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, Bayburt sadece bize değil geleceğimize de sahip çıktı."

"Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta sandıkları yine patlatıyor muyuz?"

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

"Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşası tamamlanan birçok açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah."

"Projelerin toplam maliyeti 2 milyar 689 milyon"

"Bugün 36 projemizin resmi açılışını yapıyoruz, toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyonu aşan bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılması için emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum."

"Sizin bize bu ilginiz bizim mesuliyetimizi daha da artırıyor. Bugün Bayburt'ta bu meydanda kaç kişi var? Haberi aldım, 40 bin kişi."

"Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek"

"Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz."

"Ticaret Bakanlığımız durumu hassasiyetle inceliyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz sürecek. Hırsızlar çok, bunlara da gereken hesabı soracağız."

"Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci kolaylıkla atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık."

"Putin'le Ağustos ayında görüşeceğiz"

"Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur."

"Koltuklarını korumaktan başka gündemleri yok"

"Seçim kazanmak uğruna terör örgüyle ortaklık yapanlardan kimseye fayda gelmez. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. Düne kadar birbirlerini övüyorlardı, bugün hakaret ediyorlar."

"Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adaylarını bugün diktatör mandacı diyerek göndermeye çalışıyorlar. Koltuklarını korumaktan başka gündemleri yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına dahi rastanılmıyor. 85 milyonun tamamına, ülkenin geleceğini bunların insafına bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."