Meclis, temmuz ayında fazla mesai yapacak!

Ankara / Ulaş Kaya

TBMM'de 28. Dönem'in ikinci yasama yılının son günlerinde gündem oldukça yoğun.

Geçen hafta komisyondan geçen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

15 Temmuz sonrası çalışmalarına son vermesi beklenen TBMM'de, yeni düzenlemeler sonrası mesai süresi Ağustos ayına sarkabilir.

İşte Temmuz ayında, TBMM'nin gündeminde olacak düzenlemeler:

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi

Teklifin yasalaşması halinde öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması için "Milli Eğitim Akademisi" kurulacak. Burada hazırlık eğitimi alacak öğretmen adayları, yapılacak sınavda başarılı olursa kadrolu olarak değil, sözleşmeli olarak atanacak.

Kamuda Tasarruf Paketi

Geçtiğimiz hafta TBMM Meclis Başkanlığı'na sunulan "Kamuda Tasarruf Paketi" bu hafta ilgili komisyonda görüşülmeye başlanacak.

Teklifte, kamu kurumlarında kullanılan araçların satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verilmesi ve kamu görevlilerinin sadece bir görevi için maaş alması gibi düzenlemeler yer alıyor.

9. Yargı Paketi

Etki ajanlığı tartışmaları ekseninde sıkça tartışılan fakat maddeleri arasında böyle bir düzenleme bulunmayan 9. Yargı Paketi de bu hafta komisyonda görüşülecek.

Teklifte Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilmesine ilişkin düzenlemenin yeniden yasalaşması bekleniyor.

Vergi Paketi

226 Milyar TL’lik bütçeyi içeren Vergi Paketi’nin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Pakette yurt dışına çıkış harcının artırılması, başkasının pos cihazını ya da IBAN’ını kullananlara 30 bin ila 20 milyon TL arasında ceza uygulanması gibi düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Torba Kanun teklifi

1 milyon 780 bin emekliyi ilgilendiren emekli taban maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.