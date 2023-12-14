Emine Erdoğan'dan, Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli

Hastanedeki 16 çocuğu ziyaret eden Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti. Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, yakınlarına da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret etti. Doktorlar, Emine Erdoğan'a çocuğun bacağının iyileşeceği haberini verdi.

Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou (6), Emine Erdoğan'a 'Küçük bir kız çocuğu' adlı şarkıyı söyledi. Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım. Gül yaşındaydım. İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum. Evimi yerimi biliyordum. Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk. Ülkemize birkaç terörist geldi. Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri herkesi duygulandırdı.

'ÇOCUKLAR İÇİN ATEŞKES TALEP EDİYORUM'

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim’den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.