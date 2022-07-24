Elon Musk'a ait Starlink uyduları Göcek'te Abramoviç'in yatının üzerinde

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi dün İstanbul semalarında görüntülenmiş, sıra sıra hareket eden ışıkları gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşamışlardı.Starlink Uyduları sadece İstanbul'da değil Ankara, Bursa, Konya ve Adana gibi şehirlerden de takip edildi.

Göcek'te, Abramovich'in yatının üzerinde

Starlink uyduları Türkiye semalarında dolaşmaya devam ediyor. Son olarak bugün 22:00 civarında Göcek'ten net bir şekilde görülen Starlink, Rus oligark Roman Abramoviç'in Göcek'teki M/Y Eclipse isimli devasa yatının hemen üzerinden geçti.

Elon Musk Abramoviç'i mi gözetliyor?

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink'in Abramoviç'in dev gemisinin üzerinde ağır ağır seyretmesi ilginç bir görüntü oluştururken, "Elon Musk Abramoviç'i mi gözetliyor sorusunu gündeme getirdi.

Starlink'in Abramoviç'in yatı üzerindeki ilginç görüntüsü, bir diğer yandan da Amerika'nın Musk aracılığıyla Rus oligarkı adım adım izlediği yorumlarına neden oldu.

Dünyanın en büyüklerinden

Abramoviç'in 170 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun ikinci yatı M/Y Eclipse Almanya Hamburg'da Blohm & Voss tarafında 2009 yılında 900 milyon Euro maliyetle üretildi.



Starlink Nedir?

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.