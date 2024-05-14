Ekmen, tasarruf paketini değerlendirdi!

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Sayıştay gerçek bir denetim yapmadıkça, denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla yapılan harcamalara son verilmedikçe tasarruftan bahsedilemeyeceğini söyledi.

Ekmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi.

"Ekonomiyi bu hale getiren aktörler ve bakış açısıyla yüzleşmeden bugünden ileriye dönük yol alınmasının mümkün olmadığını" belirten Ekmen, vatandaşların paket konusunda ikna edilip edilemeyeceğinden emin olmadıklarını aktardı.

Tasarruf paketinde bazı kalemler dışında sonuç üretecek hiçbir kalem bulunmadığını savunan Ekmen, "Siyasi etik yasası çıkmadıkça, Varlık Fonu'na son verilmedikçe, davetiyeli ihale sistemine son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz." dedi.

Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayıştay gerçek bir denetim yapmadıkça, eski hüviyetine kavuşmadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz. Özel hesap, özel ödenek, fon gibi denetimsiz ve şeffaf olmayan yollarla yapılan harcamalara son vermedikçe tasarruftan bahsedemezsiniz. Kur faiz kredi risklerinin basiretli bir şekilde değerlendirilmesi hususlarında temel ilkeler koymadıkça tasarruftan bahsedemezsiniz."

Ekmen, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesine eklenen mülakat hükmünün öğretmenlerin hakkını gasbettiğini savundu.

Batman Havalimanı'nda yaşanan uçuş sorunlarını anlatan Ekmen, Batmanlı vatandaşların uçuş sayısının ve güzergahlarının yetersizliği, sefer saatlerinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili taleplerini dile getirdi.