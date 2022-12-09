Edirne'de KBRN tatbikatı yapıldı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve İstasyon Mahallesi'nde KBRN tatbikatı yapıldı.

Senaryoya göre, hastane bahçesinde kimyasal zehirlenme yaşayan yaralılara ve kimyasal yük taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale edildi.

Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli yaralılara müdahale etti, arındırma işlemleri yapıldı.

Yaralılar, ambulansla ve sedyelerle hastanenin KBRN polikliniğine kaldırıldı.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri katıldı.