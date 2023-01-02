Eda Taşpınar'dan camide skandal paylaşım!

Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal fotoğraflar tepkiyle karşılandı.

Taşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

Cami içinde uygunsuz bir kıyafetle poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaştı.

Taşpınar, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.