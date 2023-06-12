Eda Taşpınar soruşturmasında karar belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar"da, Eda Taşpınar'ın paylaşımının ardından basında yer alan haberler üzerine Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resmen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili başsavcılığa ve CİMER'e yapılan suç duyurularının işleme alındığı belirtilen kararda, şüpheli olarak ifadesi alınan Taşpınar'ın "Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." diyerek özür dilediği ve tepkiler üzerine bahse konu fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdığı anlatıldı.

Kararda, olayla ilgili kanun maddesi ve gerekçesi, şüphelinin savunması ile olay birlikte değerlendirildiğinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı vurgulanarak, Taşpınar hakkında takipsizlik karar verildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi'nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafını "mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar hakkında, 3 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Taşpınar, 4 Ocak'ta avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade vermişti.