Ece Ronay suç duyurusunda bulunmuştu! Mehmet Ali Erbil ifade verdi

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığını iddia ettiği mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etmiş, daha sonra 64 yaşındaki şovmen hakkında 'taciz' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Merhmet Ali Erbil, şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.

Yürümekte zorluk çektiği gözlenen Erbil, adliye içinde bulunan tekerlekli sandalye ile savcı odasına götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminden sonra adliyeden ayrılan ünlü şovmen, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.