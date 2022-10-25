Dursun Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı!

Dursun Özbek, bu adımıyla birlikte hakem konusunda sorun yaşayan birçok kulübün problemlerini konuşarak adım atılmasını isteyecek. Galatasaray’ın bu hamlesine karşın Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un nasıl yanıt vereceği merak konusu.

Okan Buruk'un eşinden 'hırsız' paylaşımı

Hakem Ali Palabıyık’a en sert tepkilerden biri, Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan geldi. Instagram hesabında oğlu Ali Yiğit’in ağladığı anları paylaşan Nihan Buruk, videonun üzerine “Hırsız Ali Palabıyık” yazdı.

Buruk soyunma odasında sert konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçından sonra soyunma odasında sert yüzünü gösterdi. Buruk’un özellikle, skor 2-1 iken oyunu soğutmak yerine hücum yaparak top kaybına neden olan Kerem Aktürkoğlu’na sert çıktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, başta Nelsson olmak üzere diğer futbolcularını da eleştirdiği öğrenildi.

Buruk maçın sonunda, “Oyuncuların daha akıllı oynaması gerekiyor. Profesyonel bir oyun. Süper Lig seviyesindeyiz. O dakikada 10 kişi kalmış bir takım topu kenarda tutar veya stoperleri gitmez” diye konuşmuştu.