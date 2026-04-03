GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki bir enerji santrali bünyesinde bulunan su arıtma tesisine düzenlenen saldırının, İran'ı suçlamak amacıyla İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir "sahte bayrak" operasyonu olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "Siyonist rejimin ordusunun Kuveyt'teki tuz arıtma merkezlerine yönelik gayrimeşru saldırısı, Siyonist işgalcilerin alçaklığının bir göstergesidir." denildi.

"Bölge ülkeleri uyanık olmalı"

Saldırının kınandığı açıklamada, Batı Asya bölgesindeki ülkelerin bölgeyi istikrarsızlaştırma amaçlı kışkırtmalara karşı uyanık olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı ise 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bir elektrik santrali ve su arıtma tesisinin İran tarafından vurulduğunu bildirmişti. Bakanlık, bugün sabah saatlerinde de yine İran kaynaklı bir saldırı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.