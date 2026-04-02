ABD, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’e yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela bağlantılı yaptırımlar listesinde güncelleme yapıldığı bildirildi. Güncelleme ile Rodriguez’e yönelik kısıtlamaların sona erdiği kaydedildi.

Rodriguez: "İlişkileri normalleştirme yolunda önemli bir adım"

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Delcy Rodriguez, ABD’nin bu hamlesini "ülkeler arası ilişkileri normalleştirme ve güçlendirme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Rodriguez ayrıca, "Bu sürecin ve kararlılığın, nihayetinde ülkemize yönelik yürürlükteki ek yaptırımların kaldırılmasına da olanak tanıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Nicolas Maduro'nun ABD askeri müdahalesiyle alıkonulmasının ardından Rodriguez, Venezuela’nın geçici başkanı olarak göreve başlamıştı.