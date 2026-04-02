ABD, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’e yönelik yaptırımları kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Venezuela’da 3 Ocak’ta gerçekleşen askeri müdahalenin ardından göreve gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez üzerindeki yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela bağlantılı yaptırımlar listesinde güncelleme yapıldığı bildirildi. Güncelleme ile Rodriguez’e yönelik kısıtlamaların sona erdiği kaydedildi.

Rodriguez: "İlişkileri normalleştirme yolunda önemli bir adım"

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Delcy Rodriguez, ABD’nin bu hamlesini "ülkeler arası ilişkileri normalleştirme ve güçlendirme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Rodriguez ayrıca, "Bu sürecin ve kararlılığın, nihayetinde ülkemize yönelik yürürlükteki ek yaptırımların kaldırılmasına da olanak tanıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Nicolas Maduro'nun ABD askeri müdahalesiyle alıkonulmasının ardından Rodriguez, Venezuela’nın geçici başkanı olarak göreve başlamıştı.

Donald Trump:“İran ateşkes talebinde bulundu”
Donald Trump:“İran ateşkes talebinde bulundu”
#Gündem / 01 Nisan 2026
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
İran Kızılayı: “ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil hedef sayısı 110 bini geçti”
#Gündem / 31 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Kuveyt'teki tesise İsrail saldırdı”
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye yanıt: "Silahlı ve hazırlıklıyız"
İran, ABD'nin teklifini reddetti
İran, ABD'nin teklifini reddetti
Gündem
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
8 ülkeden İsrail’in katliam yasasına ortak tepki
