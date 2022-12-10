Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Fas tarih yazdı!
2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'i, 1-0 mağlup eden Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Heyecan dolu mücadele Al Thumama Stadyumu'nda oynandı. Zorlu müsabakada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello görev aldı.
Fas, Portekiz'i En-Nesyri'nin 42'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf Fas oldu. Portekiz Milli Takımı, Katar'a çeyrek final aşamasında veda etti.
Fas Milli Takımı'nda Cheddira, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
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