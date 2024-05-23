Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB mesajı!

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB üyelik süreci ve vizeye ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu prensipte mutabığız. Ama bunu daha pratik bir şekilde somut bir şekilde ilerletelim." dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Parçası olacağımız her ittifaka güç katacak aktörüz. Bir diğer konu vize serbestliğine gidilmesi. Bu konu uzun yıllardır gündemde olan bir mesele. Kendi içimizde yapılması gerekenleri yapıp AB ile müzakereyi tamamıyla başlatmak.

Gerek göç, gerek güvenlik, gerek kovid sonrası dönemde kapasiteyi telafi edemediği için sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bunu da epeydir Avrupalı meslektaşlarımızla müzakere ediyoruz. Başta iş adamlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere hem AB ile birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu yakından görüşüyoruz.

Varhelyi'nin açıklamalarından satır başları da şöyle:

Ekonomik ilişkilerin de ilerleme göstermesi gerekiyor AB ve Türkiye arasında. Bunun için iş insanlarının da daha kolay seyahat edebilmeleri gerekiyor, tabi öğrencilerin de.

AB-TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNDEKİ ARTIŞ

AB-Türkiye arasında geçen yıl 200 milyar euro ticaret hacmine çıkmış. Türkiye AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Türkiye'ye daha fazla yatırımı da ele aldık. AB-Türkiye Yatırım Platformu kuruldu. Sadece kamu değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Bu yıl çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz.

Her iki taraf da birbirimize daha fazla ihtiyaç olduğumuzu kabul ediyoruz. Üst düzey diyaloglar tekrar balayacak. Daha düzenli şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı ilerletebileceğiz.