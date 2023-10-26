Sıfırdan zirveye, kimdir bu Dilan Polat!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Dilan Polat, dar gelirli bir ailenin ortanca çocuğu olarak 21 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da mütevazı bir evde doğdu.

2 kardeşi bulunan Polat, henüz 12 yaşındayken oldukça travmatik bir olaya şahit oldu.

Dilan Polat'ın beyin tümörüyle mücadale eden babası hastalık nedeniyle sinir krizi geçirerek eşini öldürdü. Küçük yaşta annesini kaybeden Polat, bu olayın ardından teyzesinin yanına taşındı.

Aslen Adanalı bir ailenin çocuğu olan Dilan Polat'ın yolu henüz 15 yaşındayken Engin Polat'la lisede kesişti. İkili kısa sürede sevgili oldular.

Yaşadığı zor günlerin ardından Engin Polat'ı ailesi gibi gören Dilan Polat, 2007 yılında Engin Polat'la dünya evine girdi.

Evlilik hayatına henüz 18 yaşında merhaba diyen Dilan Polat'ın kariyer basamaklarını tırmanması da bir o kadar hızlı oldu.

2012 yılında çeşitli organizasyonlarda fotoğrafçılık yaparak meslek hayatına başlayan Dilan Polat'ın yaşamındaki kırılma noktası 2015 yılında oldu. Sektörde bir açık olarak gördüğü doğum fotoğrafçılığına yönelen Dilan Polat bu sayede ünlü isimlerle bağlantı kurma fırsatı yakaladı.

Demet Akalın, Esra Erol, Yeliz Yeşilmen, Ebru Destan gibi isimlerin fotoğrafçısı olarak çalıştı. Bu dönemde pop yıldızlarının kliplerinde de fotoğrafçılık yapan Polat, Esra Balamir'in video klibinde de çalıştı.

2017 yılına kadar fotoğrafçılık yapmaya devam eden Polat, İstanbul'da kendi adıyla kurduğu ilk güzellik merkezi salonunu açtı. Polat'ın kariyerindeki hızlı yükseliş de bu dönemde başladı.

Zamanla güzelllik merkezlerinin sayısını arttıran Polat, bir yandan da Instagram ve TikTok gibi sosyal medya mecraları üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınırlığını arttırdı.

Kimi zaman çağırdığı kuryeye çeyrek altın veren, kimi zaman saçına dolar takan Polat, zenginliğini sosyal medya aracılığıyla teşhir etmeye başlayınca kamuoyunun dikkatini üzerinde topladı.

Sosyal medya mecralarında Polat çiftinin hızla yükselişinin ardındaki nedenler konuşulur oldu. Dilan Polat yalnızca paylaşımları değil, açıklamalarıyla da gündem yaratıyor, tartışma programlarına konu olacak açıklamalar yapıyordu.

Öyle ki, günlük 750 bin TL harcadığını söyleyen Polat, ünlü gazetecilerin köşe yazılarına konu oluyordu.

Geçtiğimiz hafta, "kara para aklama" ve "vergi kaçırma" iddialarıyla MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından çiftin mal varlıklarına el konuldu.

Yaşananların yanı sıra Polat'ın Ataşehir'de bulunan güzellik merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ikilinin suç örgütleriyle ilişkisi olabileceği iddiaları sosyal medyada yayıldı.

Dilan Polat, 2 gün önce ise 7 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı. Polat'ın Instagram hesabını kapatması, haklarında ortaya atılan "kaçacaklar" iddialarını güçlendirdi.

Çıkardığı single ile müzik piyasasına da giriş yapan Polat'ın "Enerci" isimli bir de şarkısı bulunuyor.