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Derbinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.

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