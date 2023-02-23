Depremzedelerin korkusu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, depremzedelerin barınma, yemek gibi ihtiyaçları karşılamak için AFAD başta olmak üzere STK ve çeşitli belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından ortaya çıkan yağma ve hırsızlık sorunu, bölgedeki depremzedeler için sorun olmaya devam ediyor. Depremzedeler, hasarlı evlerindeki eşyaların çalınması korkusuyla evlerinin önünden ayrılıp çadırkentlere gitmiyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği şehirlerde, uygun olan yerlere çadırkentler kuruluyor. Buna rağmen bazı depremzedeler çadırkentlere gitmek istemiyor.

AjansHaber depremzedelerin neden çadırkentlere gitmediğini araştırdı.

Evi enkaz yığını haline dönüşmesine rağmen mahallesinden ayrılmayan depremze, "Enkazın altında eşyalarımız kaldı, onları almak için bekliyoruz. Çadırkentlerde yaşamaya henüz psikolojik olarak hazır değiliz. Ancak enkazlar kaldırdıktan sonra gideriz. Biz devlet büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan çadırların evlerimizin yakınına kurulmasını istiyoruz." dedi.