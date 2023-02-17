Deprem soruşturmalarında yeni gelişme!  

Türkiye'yi sarsan büyük felakette soruşturmalardaki son durum ile deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi.

Buna göre deprem soruşturmalarında 83 şüpheli tutuklandı. Ayrıca bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda da 152 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. İşte soruşturmalarda bugün yaşanan gelişmeler;

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.