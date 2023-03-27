Deprem bölgesinde 49 gün sonra ders zili çaldı!

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Tufanpaşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Hatay'ın bazı ilçelerinde de eğitim başladı

Hatay'da 7 ilçedeki öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerindeki hazırlığı yapılan 494 okulda öğrenciler için ders zili çaldı. Erzin ilçesindeki Hürriyet Ortaokulunda tören düzenlendi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıfa girerek dersbaşı yaptı.

Adıyaman'daki 5 ilçede ders zili yeniden çaldı

Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çaldı.

Kahta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından, öğrenciler ilk ders saatini animasyon gösterileri eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi.

Malatya'da 141 okulda ders zili çaldı

Malatya'nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı.