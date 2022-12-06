Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini tebrik ederek, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" dedi.

Zorlu arazi ve hava şartlarında düzenlenen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz”

"Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."