AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Değişiklik, Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bursa'da suç örgütü operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Ömer Çınar için yemin töreni düzenlendi
Motorine indirim geldi!