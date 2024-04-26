Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyaret ertelendi. Değişiklik, Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti.
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