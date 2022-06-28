Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi açıklaması: Taviz vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ukrayna Savaşı'nı, terörizmle mücadeleyi ele alacağız.

İsveç-Finlandiya konusunda haklı tutumumuzu anlatacağım. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaksa, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorunda.

Bazı müttefik devlet ve hükümet liderleriyle ikili görüşmeler de yapacağım.

Bu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevdiklerine; ailem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.

Biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz. Biz bir anda katılmadık. Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik.

ABD ile F-16 meselesi hala masada, orada bir oyalama taktiği gidiyor. Türkiye'nin özellikle duruşundan hiç taviz vermeyeceğiz, aynı şekilde devam edeceğiz.

İkili görüşmeyi Miçotakis ile gerçekleştirmem mümkün değil. Bizim Yunanistan ile olması gereken neyimiz var? Stratji toplantımız vardı. Kaldırdık. Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Toplantıası yapmamız imkansız. Şimdi bunu yapmış bir liderin Miçotakis ile orada görüşmesi mümkün mü? Hayır. Bundan sonra kendilerine çekidüzen verecekler. Ondan sonra ona göre bakar, yol haritamızı çizeriz.